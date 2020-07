César Luis Menotti, uma das figuras mais respeitadas do futebol argentino, atualmente diretor técnico da seleção alviceleste, não poupou elogios a Marcelo Gallardo, depois de Vicente del Bosque, antigo campeão do Mundo com a Espanha, ter dito que o atual treinador do River Plate tinha capacidades para orientar o Real Madrid.

O antigo internacional argentino concorda com o antigo selecionador espanhol, destacando a experiência de Gallardo e os seus conhecimentos sobre o futebol europeu, fazendo, inclusive, uma comparação curiosa.

Que o Gallardo possa dirigir o Real Madrid, não tenho dúvidas, mas não acredito que Zidane possa dirigir o River», atirou.

Menotti fez questão de explicar que, com esta frase, não estava a dizer «que um é melhor do que o outro». «O Gallardo conhece o mundo europeu, tem experiência como jogador, esteve na seleção, há seis anos que está no River a fazer um bom trabalho, pode treinar onde quiser», explicou.

Já um treinador europeu cair de paraquedas na Argentina seria bem mais complicado. «O futebol argentino é muito complexo, muito difícil. É muito mais fácil dirigir o Real Madrid que o Chacarita Jrs. Essas equipas estão cheias de jogadores. Na Argentina quando aparece um jogador, vendem-to. Quantas equipas já montou Gallardo no River?», perguntou ainda.