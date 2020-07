Gonçalo Paciência deixou água na boca dos adeptos do Boca Juniors após ter revelado ao programa argentino Pressão Alta, que «adorava jogar na Bombonera.»

O português de 25 anos assume seguir o clube xeneize desde muito cedo e revela querer jogar lá um dia. «O meu pai sempre me falou do Maradona. Desde criança que me lembro de ver os cânticos, foi assim que aconteceu e ainda continua. Sei muitas canções dos adeptos do Boca. Adoraria jogar na Bombonera», disse, deixando uma garantia para o futuro imediato. «Europa é europa», diz o avançado, que não vai largar tudo para poder ingressar no emblema azul e amarelo.

Gonçalo disse ainda que «tenta saber sempre um pouco mais do Boca Juniors» e reforça que não conhece a Argentina, mas que gostaria de o fazer no futuro.

Na Europa, o amor pelo Boca não fica só por Gonçalo Paciência, que diz haver muitos mais como ele. «Muita gente na Europa gosta do Boca. Tem a ver com os adeptos, com o clube, com a camisola, e com o azul e amarelo, que são cores bonitas», terminou o avançado.

Para já, Gonçalo segue ao serviço do Eintracht, equipa onde disputa a posição de avançado com o também português André Silva.