Considerado, a par de Neymar, o melhor jogador da Copa América, Lionel Messi terminou competição com quatro golos e cinco assistências no percurso que terminou com o regresso da Argentina aos grandes títulos 28 anos depois da última vitória na Copa América.

Mas, apesar dos números relevantes, o astro da albiceleste continua longe de reunir unanimidade entre os argentinos. E tudo por culpa de outro 10.

«O azar do Messi é que ele foi o substituto do Diego Maradona. E ao Diego, por ter sido idolatrado em todo o Mundo, é muito difícil fazer-lhe sombra. Se Messi quer ser melhor do que Maradona, não vai conseguir sê-lo mesmo que ganhe quatro mundiais seguidos. E ainda não tem o título de campeão do Mundo. Independentemente do que ele ganhe, nunca poderá ser comparado ao que fez Diego. Vai faltar-lhe sempre algo para ficar a um palmo do Diego», afirmou Mario Kempes, campeão do Mundo pela Argentina em 1978 e melhor marcador dessa competição, em declarações à ESPN México.

Kempes, que concordou que Messi é há muitos anos o melhor jogador do planeta, explicou por que razão, apesar do título conquistado agora, Messi continuará sem granjear profunda admiração da parte de muitos argentinos. «O que sucede é que ele não passou por nenhuma equipa de Buenos Aires nem da Argentina e foi diretamente para o Barcelona. E qualquer coisa que faça com a camisola da seleção de futebol, como não o verem a abrir a boca durante o hino, já lhe lançam críticas. Este título vai servir-lhe a ele e à seleção, mas não ao povo argentino», vincou Kempes.