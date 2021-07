Neymar viveu um misto de emoções depois da derrota do Brasil diante da Argentina, em pleno Maracanã, na final da Copa América. O avançado brasileiro chorou compulsivamente, mas depois foi abraçar o amigo Messi, «o maior e melhor da história» do futebol.

«Perder me machuca, me dói … é coisa que eu ainda não aprendi a conviver. Ontem quando perdi, fui dar um abraço ao maior e melhor da história que eu vi jogar. Meu amigo e irmão MESSI, fiquei triste e falei para ele “fdp você me ganhou”. Fico triste demais por ter perdido. Mas esse cara é f…! Tenho um respeito muito grande pelo o que ele fez pelo futebol e principalmente por mim», escreveu, mais tarde, Neymar, na sua conta no Instagram.

Uma ideia reforçada no último parágrafo da publicação. «ODEIO PERDER!!!! Mas desfrute do seu título, o futebol te esperava por esse momento! PARABÉNS HERMANO», insistiu o antigo companheiro de Messi no Barcelona.