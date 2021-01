Enzo Pérez tem contrato com o River Plate até 2023 mas não fechou a porta a uma saída do clube argentino a breve prazo. O antigo médio do Benfica celebra o 35.º aniversário a 22 de fevereiro e é alvo do forte interesse do Trabzonspor, segundo a imprensa do país da América do Sul. Isto depois de o próprio Enzo Pérez não ter garantido a continuidade ao serviço do clube de Buenos Aires.



Neste domingo, enquanto avalia o futuro, Enzo decidiu ir ver jogar a equipa do seu bairro, o Deportivo Maipú, em Mendonza, frente ao Camioneros.

O River Plate, que foi afastado da Taça Libertadores pelo Palmeiras de Abel, regressa aos treinos na quarta-feira.