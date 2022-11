O rendimento de Enzo Fernández no Benfica, em época de estreia, está a surpreender até os compatriotas. Alan Ruiz, do Arouca, defrontou o médio encarnado logo na primeira jornada da Liga (vitória do Benfica por 4-0) e ficou encantado com o que viu no Estádio da Luz.

«Fiquei muito impressionado ao ver o Enzo Fernández em campo. Aqui em Portugal é difícil para os jogadores argentinos adaptarem-se tão rapidamente pela forma como jogam e ele conseguiu-o. Parece que está em Portugal há 25 anos. Já é importante e está a crescer», começou por dizer numa entrevista ao diário Olé.

«Ele está a crescer e será ainda mais importante. Marcou um grande golo contra nós e também o fez na Liga dos Campeões. É sentar, vê-lo e desfrutar. Infelizmente, quando joguei contra ele não pudemos falar. Os maiores clubes aqui não gostam dessas coisas», acrescentou.

Alan Ruiz aproveitou ainda para esclarecer o mito de que deixou o Sporting por ter um Ferrari vermelho.

«Foi um mito que alguém colocou nas redes sociais, mas nada a ver. É verdade que, no Sporting, não se podia usar carros vermelhos por causa do Benfica. Dava vontade de rir, porque eu podia entrar em campo com as botas vermelhas que todos viam, mas não podia entrar no clube com o meu Ferrari», disse o jogador argentino, que abordou ainda a passagem por Alvalade, altura em que foi cogitado para a seleção argentina.

«O presidente [n.d.r. Bruno de Carvalho] que estava lá naquela época era um problema. Depois de um ano e meio veio uma oferta da Roma de cerca de 20 milhões de euros, eles não aceitaram, renovaram o meu contrato para cinco anos e meio com uma cláusula de 60. Estava a fazer uma boa temporada e Bauza [n.d.r. selecionador argentino] falou de mim. Mas rompi os ligamento cruzados e perdi a oportunidade», completou.

Nos leões, Ruiz cruzou-se com Bruno Fernandes, que «já mostrava que ia ser um fenómeno» e trabalhou ainda às ordens de Jorge Jesus.

«O futebol está em evolução. No primeiro ano em que cheguei ao Sporting, apanhei o Jorge Jesus como treinador e ele mudou-me as ideias. Ele gosta que os avançados sejam os primeiros defesas. Tive de aprender rapidamente porque tinham feito um investimento muito grande. Acabou-se isso de jogar ao lado do médio defensivo só para ter a bola e jogar», rematou.

Aos 29 anos, o argentino cumpre a segunda época em Arouca. Em 2022/23, já contabiliza 12 jogos.