O treinador do Arouca, Daniel Sousa, afirmou este sábado estar à espera de uma «revolta» do Boavista no encontro deste domingo, e depois do triunfo dos arouquenses para a Taça de Portugal.

«Estou à espera do mesmo Boavista. É outro jogo, sem dúvida, quase todos os treinadores já mencionaram isso nas conferências - são duas competições distintas. A motivação do Boavista quando veio cá [Estádio Municipal de Arouca] tem o acréscimo da revolta que poderá querer demonstrar face ao jogo da semana passada. Dissemos isso logo no balneário e na conferência pós-jogo», disse, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Depois do encontro da Taça, Daniel Sousa vai estrear-se agora no campeonato, numa altura em que o Arouca está no último lugar.

«Obviamente que precisamos de pontos, que estamos numa situação difícil, porque estamos em último, mas o campeonato é longo e não é um jogo que vai ditar o que quer que seja, por muito que queiramos encurtar distâncias», referiu.

«A resposta e a capacidade demonstrada pelos jogadores é de um nível altíssimo. Estava extremamente contente com as duas semanas que tinham antecedido o último jogo. Com esta, foi exatamente o mesmo registo. Mudou um pouco o ânimo, o peso da sequência de resultados em que vinham», prosseguiu.

Mateus Quaresma e Pedro Moreira são baixas confirmadas, devido a lesão, ao passo que Weverson está em dúvida.

O Arouca joga este domingo em casa do Boavista, a partir das 20h30.