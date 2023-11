O Arouca precisou dos penáltis para eliminar o Boavista, mas garantiu mesmo o último bilhete para os oitavos de final da Taça de Portugal.

No jogo de estreia de Daniel Sousa no comando técnico dos arouquenses, o jogo até começou a pender para o lado boavisteiro.

Chidozie, logo aos quatro minutos, criou a primeira ocasião de golo, mas o lance de maior perigo do Boavista surgiu aos 35 minutos. Tiago Morais, já dentro da área, rematou em arco, mas a bola acertou em cheio na barra.

Mais eficaz acabou por ser Arouca. Numa das poucas situações de perigo que criou, a equipa de Daniel Sousa inaugurou o marcador. Cristo Gonzalez seguiu imparável e rematou colocado para o 1-0 aos 40 minutos.

O duelo entre as duas equipas da Primeira Liga marcou o regresso à competição de Pedro Malheiro, que tem sido apontado ao Benfica. O defesa saiu ao intervalo e foi já no banco de suplentes, que viu o Boavista chegar ao empate.

Seba Perez descobriu Bozenik. O avançado axadrezado recebeu em ótima posição e não tremeu no cara a cara com o guarda-redes adversário.

Num relvado que não esteve nas melhores condições, o jogo seguiu para o prolongamento.

Mesmo em cima do final do primeiro tempo do tempo extra, Vukotic foi infeliz. O médio jogou a bola com o braço dentro da área após um livre e o Arouca dispôs de uma grande penalidade no último lance da primeira parte.

Pedro Santos levou a melhor no duelo com João Gonçalves, mas logo no reatar da partida o Boavista fez de novo o empate.

Com alguma sorte, a bola foi parar aos pés de Bruno Lourenço, que rematou fora do alcance do guarda-redes.

O empate a dois golos manteve-se até ao final dos 120 minutos e o jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal apenas ficou decidido nos penáltis.

Pedro Santos começou por falhar para o Arouca, mas Filipe Ferreira e Vukotic não conseguiram bater Thiago.

Daniel Sousa estreou-se assim da melhor forma no comando técnico do Arouca, que segue para os oitavos de final da prova-rainha. O Boavista cai na quarta eliminatória da Taça de Portugal.