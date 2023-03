Mikel Arteta considerou que o Arsenal não se exigiu ao nível habitual no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa com o Sporting e que isso acabou por pesar na eliminação dos ingleses.

«Se fizemos mais do que o suficiente para vencer? Não porque não vencemos. É um grande golpe, obviamente. Houve momentos, especialmente nos primeiros 75 minutos, em que não estivemos ao nosso nível. Não tivemos capacidade para dominar o jogo. Nos últimos 15 minutos e no prolongamento tivemos oportunidades para ganhar e depois vieram os penálti, onde há muita incerteza, e perdemos», disse o treinador dos Gunners em declarações à BT Sport.

Arteta acredita que os jogadores do Arsenal vão reagir bem à eliminação da Europa e manter a consistência numa Premier League que lideram de forma isolada à 27.ª jornada (de 38) com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City. «Temos de olhar para nós próprios e para o que temos feito e porque é que não fomos suficientemente bons para seguir em frente. Agora temos 11 jogos e o primeiro é com o Crystal Palace, que é uma final. Temos de ser melhores do que fomos hoje», apontou.