Jack Wilshere, antigo jogador do Arsenal, assumiu, em conversa com o talkSPORT, que não conhecia Fábio Vieira, apontado como iminente reforço dos gunners, mas também contou que ficou «impressionando quando procurou saber mais sobre o médio formado no FC Porto.

«Vou ser honesto, não tinha ouvido muito falarem sobre ele, mas fui ver ao Youtube quando saíram as primeiras notícias. Parece ser um bom jogador. Todos parecem bons no Youtube, mas deu para ver mais sobre ele», começou por dizer o antigo internacional que na última época jogou nos dinamarqueses do AGF Aahrus.

Mas Wilshere ainda viu mais. «Marcou seis golos e fez catorze assistências. Isso é impressionante. Todos sabemos que o Arsenal terá de fazer boas contratações porque está nas competições europeias. Eles precisam um plantel maior, pelo que estão a contratar e isso é positivo», acrescentou.

Recordamos que o FC Porto já confirmou ter chegado a um princípio de acordo com o Arsenal para a transferência de Fábio Vieira, por 35 milhões de euros, aos quais acrescem cinco milhões em variáveis.

>