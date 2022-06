O FC Porto confirmou ter chegado a um princípio de acordo com o Arsenal para a transferência de Fábio Vieira, por 35 milhões de euros, aos quais acrescem cinco milhões em variáveis.

«A Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um princípio de acordo com o Arsenal FC para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Vieira pelo valor de 40M€ (quarenta milhões de euros), sendo que destes, 5M€ (cinco milhões de euros) estão dependentes da concretização de objetivos desportivos. Mais se informa que o acordo final está ainda ser ultimado esperando-se a sua concretização nos próximos dias», lê-se no comunicado enviado pelos dragões à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários na manhã desta sexta-feira.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o internacional sub-21 português já viajou para Londres, onde, nesta sexta-feira, vai realizar os habituais exames médicos e ultimar detalhes para assinar contrato.

Apesar da estreia com a equipa principal dos dragões ter acontecido em 2020, foi na última época que o médio ofensivo assumiu maior protagonismo na estrutura de Sérgio Conceição. Embora não tenha sido um titular indiscutível, participou em 39 jogos, marcou sete golos e chegou às 16 assistências.

Fábio Vieira, de 22 anos, conta com duas I Ligas, uma Taça de Portugal, um campeonato de juniores e uma Youth League no palmarés. Além disso, foi eleito o melhor jogador do último Europeu sub-21.

