Os irlandeses do Dundalk foram a Londres perder por 3-0 diante do Arsenal, mas deixaram a sua marca na história da Liga Europa ao completarem o jogo sem terem feito uma única falta, contra vinte infrações dos gunners.

Segundo os dados da Opta, a equipa irlandesa foi mesma a primeira a terminar um jogo na Liga Europa sem ter feito faltas, pelo menos desde 2009/10, desde que a competição é disputada no atual formato.

O Arsenal fez mais faltas, vinte, mas também fez mais golos e reclamou a vitória com os pontapés certeiros de Edward Nketiah (42m), Joe Wilcock (44m) e Nicolas Pepe (46m).

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB