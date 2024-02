Toni, antigo jogador e treinador do Benfica, referiu-se a Artur Jorge como uma das «figuras marcantes» do futebol português.

«O futebol português perde uma das suas figuras marcantes, quer como jogador, quer como treinador que trouxe para o FC Porto a primeira Taça dos Clubes Campeões Europeus e de campeão mundial. Um treinador que marca a sua geração. O futebol português ficou mais pobre, está de luto», lamentou Toni, em declarações à agência Lusa.

Toni destacou ainda o «lado de cidadania» do homem com quem jogou na Académica e no Benfica e que lhe sucedeu no comando técnico dos encarnados após a época de 1993/94. «Foi um dos homens que lutou pela liberdade em relação àquilo que foi uma viragem muito grande, aquando da formação do Sindicato [dos Jogadores] em Portugal e o fim do direito de opção», recordou o treinador, que garantiu que a relação de alguma crispação que chegaram a ter foi «ultrapassada».

«Soubemos ultrapassar esse momento menos bom. Guardarei para sempre uma relação de amizade por estas situações que tive com o Artur Jorge», resumiu Toni.