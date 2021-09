A eleições do Benfica vão ser realizadas com voto físico em urna, informou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, António Pires de Andrade.

«Na sequência da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 17 de setembro, a Mesa da Assembleia Geral aditará nos termos estatutários a convocatória divulgada hoje nos meios de Comunicação Social, designadamente, para promover o ato eleitoral através de voto físico em urna em Portugal continental», pode ler-se em comunicado.

Até ao momento, as eleições para os órgãos sociais do Benfica só têm um candidato, que é Francisco Benítez. João Noronha Lopes afastou-se de uma eventual candidatura na semana passada. O atual presidente, Rui Costa, ainda não tomou qualquer posição oficial.

A 24 de setembro, pelas 20:30 horas, os encarnados voltam a reunir-se em nova AG para apreciar e votar o relatório de gestão do exercício 2020/21, bem como o relatório do Conselho Fiscal.