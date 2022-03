O Athletic Bilbao venceu esta segunda-feira o Levante, por 3-1, em encontro referente à 27.ª jornada de La Liga de Espanha.



Mikel Vesga (63m), Iñaki Williams (76m) e Oier Zarraga (88m) marcaram para os locais, com Jorge de Frutos (90+1) a apontar o tento de honra dos visitantes.



Com este resultado, a equipa de Ruben Vezo - suplente não utilizado no Levante - volta a marcar passo no campeonato espanhol, depois de uma tentativa de recuperação nas jornadas anteriores.



O Levante é último classificado com 18 pontos, a quatro pontos do penúltimo (Alavés), enquanto o At. Bilbao está na oitava posição.