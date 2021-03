Aos 40 anos, o ex-jogador do FC Porto, Lucho González decidiu terminar a carreira. O anúncio foi feito por Paulo Autuori, diretor-técnico do Athletico Paranaense, que revelou que o argentino vai continuar no clube.

«O Lucho González decidiu encerrar a carreira dele aqui no Club Athletico Paranaense. Mas irá permanecer na estrutura técnica da equipa», disse Autuori na conferência de imprensa em que António Oliveira foi apresentado como treinador principal da equipa.

«Vamos preparar aquilo o seu jogo de despedida estando atentos ao contexto do qual vivemos», acrescentou o responsável, remetendo para mais tarde os pormenores.

Lucho González foi formado no Huracán, de onde saiu para o River Plate, clube que representava quando se mudou para o FC Porto. Depois de quatro épocas nos dragões saiu para Marselha, acabando por regressar ao FC Porto para mais duas temporadas e meia.

Representou depois o Al-Rayyan do Qatar, voltou ao River Plate, e em 2016 mudou-se para o Athletico Paranaense.