Renan Lodi já está recuperado da covid-19 e já trabalhou às ordens de Diego Simeone no treino desta sexta-feira do Atlético de Madrid.

O regresso do brasileiro, que já testou duas vezes negativo depois da infeção, foi assinalado nas redes sociais do emblema colchonero, no qual atua o português João Félix.

Em declarações publicada nas redes sociais do Atlético, Lodi diz sentir-se bem e feliz por voltar aos treinos.