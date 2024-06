Azar e muito sofrimento para Etson Barros. O atleta português concluiu este sábado descalço a prova dos 3 000 metros obstáculos dos Campeonatos da Europa de Atletismo, que decorrem em Roma.

O atleta português perdeu uma sapatilha durante a corrida e acabou eliminado.

«Arrisquei uma desclassificação a desviar-me do atleta belga e acabei por perder a sapatilha quando o alemão me pisou», explicou o atleta do Benfica, na zona mista do Estádio Olímpico de Roma.

Etson Barros concluiu a segunda série da eliminatórias no 14.º lugar, em 8.55,33 minutos, depois de cumprir praticamente metade da distância com o pé esquerdo descalço, tendo mesmo ponderado parar, e abrandado, na zona da vala.

«Aí senti um bocadinho o ‘choque’ [enquanto aponta para a sola do pé, escaldada pelo tartan] e começou a dar a sensação de ferida. Não queria desistir, porque isso não faz parte da minha personalidade. É uma aprendizagem! Acho que tenho de correr com mais cabeça», explicou.