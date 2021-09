E se Usain Bolt tivesse estado nos Jogos Olímpicos de Tóquio? Provavelmente estaríamos aqui a falar de mais duas medalhas de ouro e de algum novo recorde mundial do jamaicano. Não aconteceu, mas por vontade de Bolt podia ter mesmo sido uma realidade.



É o homem mais rápido do mundo quem o conta, em conversa com a BBC. «Em 2019 pensei regressar. Fui ter com o meu treinador [Glen Mills] e disse-lhe que queria ir aos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele olhou para mim muito sério: 'Nem penses nisso!'»



A ideia morreu ali, garante. «Confio muito nele e se me disse não, então era não. Mas tenho essa mágoa», confessa o homem que foi oito vezes campeão olímpico. Por ele, assegura, tinha sido mais uma ou outra vez. Será que ainda pode acontecer?



«Agora, não. É demasiado tarde. Se tivesse voltado, teria sido neste verão. Em Tóquio.»



