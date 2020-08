Usain Bolt anunciou nesta segunda-feira ter testado positivo para covid-19.

O antigo velocista jamaicano confirmou as notícias que já tinham sido veiculadas pela imprensa do seu país e que dava conta de que teria sido infetado depois de uma festa surpresa que lhe foi feita por altura do aniversário, no passado sábado.

O multicampeão olímpico publicou uma mensagem a informa que se tinha isolado para manter a segurança e aconselhou todos a cumprirem as medidas de segurança.