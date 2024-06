Está instalada a polémica, um dia depois da final do triplo salto, nos Campeonatos da Europa que decorrem em Roma.

Através das redes sociais, Pedro Pichardo contestou o resultado da prova, que terminou com o triunfo de Jordan Díaz. No centro da polémica está o facto do salto que deu a vitória ao espanhol foi realizado com a régua eletrónica desligada.

Desta forma, o atleta luso afirma que o adversário «não tinha noção de onde aterrou», mas ainda assim «saiu da caixa de areia a festejar a vitória». Pichardo pede um esclarecimento à Federação Europeia de Atletismo pelo sucedido e questiona a marca de 18.18m conseguida pelo espanhol.

Leia a mensagem publicada por Pedro Pichardo: