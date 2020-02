O Sporting comunicou nesta sexta-feira a morte de Teresa Machado, a melhor lançadora portuguesa de sempre. A ex-atleta, que disputou quatro Jogos Olímpicos, tinha atualmente 50 anos.



Teresa Machado, nascida em Ílhavo a 22 de julho de 1969, representou ao longo da carreira o Clube dos Galitos do Barreiro, o Sporting, a Junta de Freguesia de São Jacinto, o Operário dos Açores e o FC Porto.



Especializada no lançamento do disco e do peso, a atleta disputou os Jogos Olímpicos de Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sidney (2000) e Atenas (2004), para além de dois Campeonatos do Mundo e dois Campeonatos da Europa.



Teresa Machado detém até hoje o recorde nacional de lançamento do disco, estabelecido em 1998, com 65,40 metros.

O Sporting Clube de Portugal manifesta o seu pesar pela morte de Teresa Machado, atleta de excelência, melhor lançadora portuguesa de todos os tempos.



À família e amigos, o Sporting Clube de Portugal endereça as mais sentidas condolências.