O Maisfutebol bateu em dezembro recordes de audiência.

Durante o último mês do ano, o jornal teve um total de 12 616 682 (mais de 12,6 milhões) de visitas, à média de 407 mil visitas por dia, o que significa um novo máximo histórico, de acordo com os números do Google Analytics, que incluem tráfego nacional e internacional.

Antes do recorde ter sido batido em dezembro, o anterior máximo era de agosto de 2017, altura em que foram registas um total de 11,2 milhões de visitas.

Refira-se, já agora, que o terceiro mês com maior número de visitas foi também na parte final de 2019: em novembro, o jornal registou um total de 10,6 milhões de sessões.

Para além de um novo máximo de visitas, o Maisfutebol estabeleceu em dezembro de 2019 um novo máximo também em videoplays. O anterior máximo era do mês anterior - novembro de 2019.

São números que nos enchem de orgulho e que só são possíveis porque o leitor está desse lado.

Por isso, para si, um muito obrigado de toda a redação do Maisfutebol por nos acompanhar nesta aventura e nos preferir como fonte de informação.