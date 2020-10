Augusto Inácio afirma que «é uma grande incógnita» estar a falar do Sporting-FC Porto deste sábado, em Alvalade, para a Liga.

O treinador campeão pelos leões em 2000, e adjunto nos dragões durante vários anos, explica que o momento em que o clássico chega lhe deixa várias dúvidas.

«Ninguém sabe como é que os jogadores vão chegar desta pausa das seleções, como é que os novos reforços se vão entrosar com a equipa e as ideias do treinador e que consistência será apresentada pelas equipas. É uma grande incógnita estar a falar neste jogo sobre as possibilidades de cada um», disse à Lusa o técnico, de 65 anos.

Inácio não esqueceu a eliminação do Sporting da Liga Europa, mas considerou que «os miúdos mostraram grande personalidade até aqui e têm feito algumas coisas muito boas». Ainda assim, o técnico deixa um alerta em relação ao Sporting e à sua juventude: «Mas foi só por fogachos de tempo e ainda lhes falta experiência. Os primeiros 20 minutos em Portimão foram muito bons, mas a partir daí faltou consistência exibicional, talvez por falta de condição física, para manter aquele nível e ritmo.»

Uma das questões do lado leonino é a ausência de um avançado que ofereça características diferentes ao jogo. «Já se percebeu que o Rúben Amorim não vai muito à bola com o Andraz Soprar e faz falta aquele ponta de lança que dê profundidade, jogue de cabeça dentro da área e permita à equipa ter outra abordagem quando as ideias do treinador não dão certo», disse o técnico.

Ao Sporting chegou João Mário, mas Inácio assume que tem dificuldades em perceer onde o internacional português vai encaixar.

«Se o sistema fosse 4-3-3 ou 4-2-3-1, saberia explicar a sua posição. Sendo um 3-4-3, já obedece a um critério que só o treinador poderá saber. No tempo do Jorge Jesus, o João Mário jogava de dentro para fora, agora pode jogar de fora para dentro do lado direito ou como segundo homem do meio-campo com João Palhinha ou Matheus Nunes», analisou.

Num olhar para o lado oposto, Augusto Inácio é da opinião que «Zaidu tem grande futuro como defesa esquerdo», ele que pode ser titular na lateral-esquerda.

«É difícil comparar com a classe do Alex Telles, mas veremos se consegue ser mais perfeito e mostrar capacidade de cruzamento e de último passe para o golo. Uma coisa é jogar no Santa Clara, em que pode acertar uma e falhar duas. No FC Porto, tem de acertar duas e só falhar uma», disse Inácio.

O antigo adjunto dos dragões admitiu que «em nome, os jogadores que o FC Porto contratou são bons», mas espera para ver. «Em competição, ainda não os vi e não posso dizer se o clube fica mais forte ou mais fraco. Aquela intensidade de quererem mostrar serviço ao treinador pode levá-los a cometer erros e também pode ser bom, ao estarem ali prontos para se ‘matarem’ em prol de um lugar na equipa», resumiu.

A concluir, Augosto Inácio não tem dúvidas de que FC Porto e Benfica partem à frente na corrida ao título.

«A resposta politicamente correta é dizer que o campeão é o favorito. O Benfica investiu muito, tem bons jogadores e o tempo dirá se tem um grande plantel. Acho que os dois rivais partem em direito de igualdade para pensar que podem ser campeões. Gostava de dizer que o Sporting é mais favorito que todos eles, mas infelizmente não é», admitiu.