A Federação Moçambicana de Futebol anunciou que Augusto Matine, antigo internacional português, faleceu nesta terça-feira.

Nascido no que era então Lourenço Marques, Matine fez grande parte da carreira no Benfica e no Vitória de Setúbal, e ainda representou Portimonense, Lusitano de Évora, Desp. Aves, Estrela da Amadora, o qual treinou.

«Depois de se reformar, Matine tornou-se dirigente de futebol. Teve uma passagem como técnico da Selecção Moçambicana de Futebol, e foi nomeado gestor do Clube Ferroviário de Maputo em 2003. Matine foi igualmente gestor no Grupo Desportivo Maputo até maio de 2012», escreve a federação moçambicana, na sua página do facebook.