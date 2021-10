O Japão conseguiu esta terça-feira uma vitória importantíssima na qualificação asiática para o Mundial 2022.

Com Hidemasa Morita, do Santa Clara, no onze titular, a formação nipónica venceu a Austrália por 2-1.

Ao Tanaka abriu o marcador aos 8 minutos e Hrustic empatou aos 70. Aos 85, um autogolo de Behich deu a novamente a vantagem ao Japão, que se manteria até ao final.

A Austrália lidera a tabela com nove pontos, tantos como a Arábia Saudita, que tem menos um jogo. O Japão é terceiro lugar com seis pontos e ocupa a posição de play-off, já que apenas os dois primeiros classificados têm qualificação direta. Seguem-se Oman e China, ambos com três pontos, mas com menos um jogo. O Vietname é último, ainda sem pontos.