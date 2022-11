O selecionador da Austrália Graham Arnold revelou que tentou convencer o jovem Cristian Volpato a jogar pelos socceroos no Mundial2022, mas a jovem estrela da Roma, com aspirações em jogar pela Itália, recusou o convite. O selecionador explicou ainda porque é que deixou o genro de fora dos 26 eleitos.

Volpato, de 18 anos, tem dupla nacionalidade, italiana e australiana, mas já foi internacional sub-19 e sub-20 pela squadra azzurra. «Estive a tentar convencê-lo até às 23 horas. Ontem falei com o Cristian por telefone por três vezes, disse-lhe mesmo que ele estava na equipa. Ele quis pensar sobre o assunto, mas mais tarde recusou a proposta», conta o selecionador australiano.

Graham Arnold, que entretanto já revelou a sua lista final, explicou ainda porque é que deixou Trent Sainsbury, central de 30 anos que é casado com a sua filha, fora dos eleitos. O experiente defesa jogou boa parte dos jogos de qualificação, mas vai ficar fora da fase final.

«Foi uma decisão muito difícil. Já falei com ele. Ele esteve parado muitas semanas, está a jogar no Qatar. O Trent compreendeu muito bem a situação, mas foi uma decisão muito difícil», destacou ainda Graham Arnold.

Graham Arnold on the decision not to select Trent Sainsbury in the @Socceroos 26-man squad for the @FIFAWorldCup and the Australia's defensive makeup - Full squad 👉 https://t.co/HdnBe5sFkm pic.twitter.com/VltvmKtj7b