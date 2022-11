A Austrália deu a conhecer, esta terça-feira, a lista de 26 convocados para o Mundial 2022, que conta com 17 futebolistas estreantes na competição, entre eles o antigo jogador do Paços de Ferreira, Awer Mabil, atualmente nos espanhóis do Cádiz.

A lista do selecionador, Graham Arnold, tem como notas de destaque, ainda, a chamada do jovem avançado Garang Kuol, de 18 anos, uma das maiores promessas do futebol australiano, bem como o guarda-redes Mathew Ryan e o avançado Mathew Leckie, que vão disputar um Mundial pela terceira vez na carreira.

Kuol, que tem pais sudaneses, nasceu no Egito e mudou-se para a Austrália quando era criança. «Os nossos rapazes provêm de várias partes do mundo, mas estão todos unidos em torno de uma camisola», disse Arnold, após o anúncio dos convocados, apontando que Kuol «reflete o cenário multicultural» da sociedade australiana.

De fora da lista ficou o guarda-redes Mitch Langerak, de 34 anos, que “perdeu” o lugar para Danny Vukovic, três anos mais velho.

A Austrália tem como adversários a França (atual campeã do mundo), a Dinamarca e a Tunísia, no grupo D do Mundial 2022, que arranca no próximo dia 20 de novembro e termina a 18 de dezembro.