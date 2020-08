O português António Félix da Costa venceu em Berlim mais uma corrida do Mundial de Fórmula E e lidera ainda mais à vontade o campeonato. Faltam cinco provas para o final e Félix da Costa (DS Techeetah) tem 97 pontos. Mitch Evans (Jaguar) tem 56 e Alexander Sims (BMW) segue com 48.



Em Berlim, o piloto português dominou do princípio ao fim, depois de ter assegurado a pole-position. Félix da Costa apanhou um susto na parte final, pois as baterias do seu monolugar estavam a zeros, mas conseguiu segurar a vantagem e chegar à frente de Andre Lotterer (Porsche) e Sam Bird (Virgin).

António Félix da Costa procura fazer história e chegar ao título mundial, anos depois de ter ficado às portas da Fórmula 1 e da equipa Toro Rosso. «Uma está feita, faltam cinco. Estou muito, muito contente. Obrigado pelo apoio do público com o ‘fanboost'. Faltam cinco corridas nos próximos oito dias. Tenho um objetivo na cabeça e vou tentar dar o meu melhor.»

António Félix da Costa dedicou a vitória a Hélder Moreira, operário português falecido durante a construção do circuito de Berlim.