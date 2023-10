O piloto português Filipe Alburquerque (Acura) teve um final de participação azarado nas dez horas da Petit Le Mans, na noite de sábado, na última e decisiva corrida do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), ao bater contra as barreiras, acabando por abandonar e ser transportado ao hospital.

Na Road Atlanta, Braselton, Geórgia, já a menos de uma hora e três minutos do final da corrida, Albuquerque lutava pelo segundo lugar com Pipo Derani, bem como pelo título de pilotos e equipas. O piloto português tentou a ultrapassagem por fora na curva um, mas foi fechado por Derani e acabou por ter uma inevitável saída de pista, para a relva, batendo de frente contra as barreiras.

Albuquerque acabou por ser levado a um hospital local, de onde sairia pouco depois, embora com algumas dores.

«Saí do hospital e estou bem. Obrigado a todos pelas mensagens. A minha mão direita está dorida, as costas também, mas vou ficar bem. Obrigado, IMSA, pela assistência rápida e ao meu colega de equipa que esteve à minha espera no hospital», referiu, numa mensagem na rede social X, antigo Twitter.

Mais tarde, em declarações à Lusa, Alburquerque referiu que Derani «fez uma manobra muito suja». «Mandou-me para fora deliberadamente», explicando que Derani «travou cedo demais para a curva, que nem é muito boa para passar por fora».

«Tive de ir pelo lado exterior e ele bateu contra mim. Depois, bateu-me outra vez, quando eu já estava à frente e foi quando me atirou para fora de pista a alta velocidade. Passei por cinco filas de pneus e parti três muros de betão”, contou o piloto da Taylor Racing, a partir do hospital.

«Fui ao hospital fazer exames por precaução, ao tórax, à bacia e à mão esquerda. Doem-me um pouco as costas. Mas o resultado dói-me ainda mais no coração, sabendo que o carro deles teve problemas», detalhou. «Dói-me muito o coração por ter acabado outra vez em segundo no campeonato quando estávamos com um carro inacreditável e por saber que eles estavam com problemas e acabaram cá para trás», concluiu.

No final, o sexto lugar do Cadillac #31 de Derani, Alexander Sims e Jack Aitken confirmou o título no campeonato a Derani e Sims, ambos com 2733 pontos, seguidos de Filipe Albuquerque e Ricky Taylor, com 2712.

O piloto português, que tem ainda Louis Deletraz na equipa, tinha partido da "pole position" para a última prova do campeonato norte-americano de resistência (IMSA), decisivo para a atribuição do título.

A prova foi ganha por Tom Blonqvist, Helio Castroneves e Colin Braun, em Acura.