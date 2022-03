Apesar do final atribulado da última época da Fórmula 1, Lewis Hamilton garante que está bem resolvido com o rival Max Verstappen.

«Eu e o Max, vemo-nos no paddock e as coisas estão normais. Temos muito em comum no sentido de quanto amamos fazer o que fazemos e conduzir. Por outro lado, somos implacáveis. Ele é implacável, eu também sou», disse o piloto da Mercedes à Sky Sports.

«Somos lutadores lá fora, não há amigos na pista. É como quando vais esquiar, não há amigos. Alguns dias acertamos, às vezes erramos», acrescentou.

O britânico sublinhou ainda que os dois mantêm «o respeito» e explicou que se afastou das redes sociais para evitar sentimentos negativos.

«Se me tivesse sentado e lido todos os comentários depois de Silverstone - o abuso racial - poderia ter caído numa espiral negativa. Eu simplesmente não deixo esse meio volátil controlar minha vida», rematou.

Os testes no Bahrein decorrem esta sexta-feira e o primeiro Grande Prémio da nova temporada da F1 corre-se a 20 de março.