Última classificada no campeonato dos construtores na temporada passada, a Haas foi a primeira equipa a divulgar o monovolume com que vai competir em 2022.

Nikita Mazepin e Mick Schumacher vão guiar um VF-22 nas 23 provas do Mundial de Fórmula 1.

O novo carro apresenta várias alterações, de acordo com as mais recentes normas da F1, a começar, desde logo, pelo design da asa traseira e pela aerodinâmica, com a introdução do efeito solo, que vai aproximar os carros na pista e gerar mais momentos de ultrapassagem. As laterais do carro também foram renovadas, assim como os pneus, que passaram de 13 para 18 polegadas.

«É uma altura do ano em que estamos naturalmente otimistas quanto ao trabalho árduo e esforço de todos. Espero que se traduza numa entrada competitiva em pista. Tomámos a decisão de, em 2020, canalizar o tempo e os recursos para o VF-22. Renunciámos a tudo relacionado para 2021 e isso não foi nada fácil de fazer. Espero que essa decisão dê frutos e que seja possível voltarmos a lutar por pontos e garantir algo mais nos fim de semanas», disse Gene Haas, fundador da equipa.

Os testes de pré-temporada da Fórmula 1 decorrem de 10 a 12 de março, no Circuito Internacional do Bahrein e o Campeonato Mundial arranca no dia 20.

Veja o novo monovolume da Haas na galeria associada.