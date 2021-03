Vale o que vale, até porque estamos apenas a falar dos treinos livres para o primeiro Grande Prémio da nova época de Fórmula 1. Mas não deixa de ser uma novidade como há muito não se via: Lewis Hamilton não foi o mais rápido!

Se calhar não justifica o entusiasmo, concedemos. Mas no regresso da categoria rainha do automobilismo a novidade foi mesmo o equilíbrio entre os pilotos e o facto de o heptacampeão ter sido ‘apenas’ terceiro.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido nas duas sessões de treinos livres para o GP Bahrain, com 1.30,847 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) em segundo, a apenas 95 milésimos, enquanto Hamilton (Mercedes) foi terceiro, a 235 milésimos do holandês, e Carlos Sainz (Ferrari) fez o quarto tempo a 280 milésimos.

Ou seja, quatro marcas diferentes ocuparam os quatro primeiros lugares dos primeiros treinos livres da temporada, cabendo em menos de três décimos de segundo, quando o habitual era a Mercedes ter uma vantagem de cerca de meio segundo para a concorrência.

Outra das notícias do dia é a melhoria da Ferrari comparativamente com o ano anterior. O monegasco Charles Leclerc só não terminou entre os três primeiros porque cometeu um erro na sua volta lançada com pneus macios, deixando derrapar o seu Ferrari, terminando em 12.º.