Max Verstappen vai partir da pole position na corrida sprint do Grande Prémio de Miami.

O tricampeão do Mundo, da Red Bull, cumpriu a melhor volta em 1:27.641 minutos, menos 108 milésimos do que Charles Leclerc (Ferrari), que fecha a primeira linha da grelha.

Sergio Pérez, da Red Bull, parte da terceira posição, enquanto Daniel Ricciardo, da Visa Cash RB, surpreendeu ao ser o quarto mais rápido imediatamente à frente de Carlos Sainz.

Curiosamente, o melhor tempo da sessão foi obtido por Lando Norris: 1:27.597, mas na Q2. Na Q3 não foi além da nona posição.

A corrida sprint está marcada para este sábado às 17h00.

Here's how #F1Sprint qualifying finished up 🏁



Special shout out to Danny Ric with the P4 👏#F1Sprint #MiamiGP pic.twitter.com/B4B0IsOq5s