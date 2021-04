A ronda 27 da Liga ficou marcada pelo regresso do Sporting às vitórias após dois empates consecutivos e pela derrota surpreendente do Benfica no Estádio da Luz diante do Gil Vicente.

Os leões estancaram a vantagem sobre o vice-líder FC Porto (que também ganhou) nos seis pontos e dilataram a vantagem para o terceiro lugar.

A luta pelo primeiro lugar parece ser agora a dois, mas há muito mais por discutir nas sete jornadas que ainda faltam jogar-se até ao final do campeonato. O Benfica tem o pódio seguro por apenas dois pontos e o V. Guimarães, que venceu o Santa Clara, regressou aos triunfos e descolou no sexto lugar, posição que dá acesso recém-criada UEFA Conference League.

Portimonense, Gil Vicente, Tondela, Belenenses e Boavista venceram nesta jornada e deram passos importantes rumo à permanência, ao contrário de Nacional, Farense e Marítimo. As duas primeiras equipas estão em zona de despromoção, enquanto os verde-rubros estão em zona de play-off de manutenção.

FIGURA DA JORNADA

«Super» Mario, «Speedy» González. Seria fácil construir uma manchete dedicada ao avançado espanhol do Tondela, que precisou de apenas 12 minutos para assinar um hat-trick na vitória dos beirões sobre o Moreirense por 3-2. Foi apenas a segunda vitória da equipa de Pako Ayestarán nesta edição da Liga, a segunda consecutiva. Curiosamente, também na primeira (igualmente no Minho, diante do V. Guimarães) Mario González foi preponderante, assinando os dois golos do Tondela. Emprestado pelo Villarreal, o jogador de 25 anos está a confirmar-se com um dos avançados mais interessantes do campeonato: leva 12 golos, metade deles nos últimos quatro jogos. Cuidado com ele!

GOLO DA JORNADA

Com o Benfica freneticamente em busca do golo do empate, o avançado do Gil Vicente aproveitou o desequilíbrio das águias para disparar para o segundo golo da equipa minhota em pleno Estádio da Luz. Aparentemente desgastado, Diogo Gonçalves não conseguiu acompanhar a velocidade do brasileiro, que bateu o compatriota Helton aos 81 minutos. «Queria muito que Vítor Oliveira estivesse aqui para ver o meu golo contra o Benfica. Ele apostou muito em mim. Foi um treinador que disse que gostaria de me acompanhar, porque sabia que eu iria render muito mais do que no ano passado», disse Lourency à ESPN Brasil numa declaração carregada de beleza e simbolismo.

Defesa de Adán a remate de Pedro Henrique com a luva direita, minuto 53, estava 0-1.

Não foi a primeira vez que o sucesso do Sporting num jogo esteve umbilicalmente ligado ao espanhol, mas esta poderá ter sido uma daquelas vezes em que mais importante foi o seu contributo. Aos 53 minutos, Pedro Henrique recebeu isolado e rematou de pé direito para aquele que seria o golo do empate do Farense diante dos leões. Só que Adán teve jogo de cintura para se atirar rapidamente e evitar a festa dos algarvios com uma fantástica intervenção com a luva direita. Ainda havia muito jogo pela frente, mas esse momento pode ter sido fundamental para que a equipa de Ruben Amorim não perdesse pontos pelo terceiro jogo consecutivo.