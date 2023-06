O Benfica foi ao Pavilhão João Rocha vencer o Sporting de forma categórica, por 101-57, no terceiro jogo do play-off final do campeonato e pode ser campeão já no próximo domingo, no segundo jogo em casa dos leões.

O Sporting conseguiu apenas equilibrar o jogo no primeiro quarto (17-17), mas afundou-se no segundo e, depois, Travante Williams foi expulso ao intervalo e a equipa de Pedro Nuno Monteiro nunca mais conseguiu agarrar o campeão que disparou definitivamente no marcador conseguindo a vantagem mais dilatada nos três jogos já disputados.

O FILME DO JOGO

Depois de dois jogos equilibrados na Luz, com o Benfica a vencer o primeiro por um ponto (85-84) e o Sporting a vencer o segundo por seis (93-87), esperava-se que o terceiro jogo também fosse bem disputado, mas a verdade é que o Benfica foi superior em todos os capítulos ao rival, sempre mais eficaz, dentro e fora do garrafão.

O Sporting até somou os primeiros pontos no jogo, num primeiro período marcado por intenso equilíbrio, com o Benfica a começar cedo a rodar jogadores do banco, certamente para evitar novo desgaste físico das suas principais pedras, como aconteceu no final do segundo jogo. O primeiro período acabou com um diplomático 17-17, mas logo a seguir o Benfica começou a distanciar-se no marcador.

A diferença já foi bem evidente no segundo quarto, com o Sporting a somar novamente 17 pontos, ma o Benfica a disparar para quase o dobro (31 pontos), num arranque sustentado nos triplos certeiros de Toney Douglas. O intervalo chegou com Broussard a fazer um lançamento, antes do meio-campo, com a bola a entrar ao som da buzina e a ditar já uma diferença clara no marcador, de 14 pontos favorável ao Benfica.

Travante Williams expulso e leões ao fundo

O Sporting foi para o intervalo de cabeça perdida e regressou para a segunda parte sem Travante Williams que, ao que tudo indica, foi expulso ao intervalo. A segunda parte começou, assim, com dois lances livres para o Benfica que entrou a todo o gás e, num ápice chegou aos vinte pontos de diferença. Os leões entregavam facilmente a bola ao adversário que continuava a cavar a diferença no marcador.

O Sporting demorou uma eternidade para conseguir os primeiros pontos no terceiro quarto e, quando deu por ela, o Benfica, sempre a rodar jogares entre o campo e o banco, já ia com mais de trinta pontos de vantagem.

O quarto período foi mais uma formalidade, com o Benfica a acentuar o modo gestão e os leões já com a cabeça no quarto jogo, marcado para o próximo domingo. Os leões perderam ainda Loncovic, com cinco faltas, e acabaram o jogo a 45 pontos de distância do adversário (101-57).

O Benfica pode, assim, ser campeão já no domingo, no quarto jogo, caso volte a vencer em casa do Sporting. Um eventual triunfo dos leões empatará o play-off e ditará um quinto jogo, novamente na Luz.