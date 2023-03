Ronaldinho Gaúcho já o tinha anunciado no princípio de fevereiro e agora é oficial: João Mendes, filho do antigo craque brasileiro, é reforço do Barcelona.

O jogador de 18 anos, que atua como avançado, estava sem clube desde o princípio de 2022, altura em que deixou o Cruzeiro de Belo Horizonte.

✍🏼 El jugador 𝗝𝗼𝗮̃𝗼 𝗠𝗲𝗻𝗱𝗲𝘀 ha signat, en presència del directiu @SolerFerre i del director del Futbol Formatiu José Ramon Alexanco, la seva incorporació al FC Barcelona en l’etapa juvenil#FCBMasia 💙❤️ pic.twitter.com/IyVWbFddHU — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) March 2, 2023

Após ter sido submetido a testes, João Mendes foi aprovado, assinou contrato e vai integrar os escalões de formação do emblema culé.

Ronaldinho Gaúcho, pai, jogou no Barcelona de 2003/04 a 2007/08, tendo recebido durante este período três prémios de melhor jogador do Mundo: foi distinguido pela FIFA em 2004 e em 2005, ano em que recebeu também a Bola de Ouro. O ex-futebolista conquistou duas Ligas espanholas e uma Liga dos Campeões pelo Barça, equipa pela qual marcou ainda 94 golos em 207 jogos.