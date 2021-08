Normalmente, os adeptos do futebol querem receber autógrafos dos seus jogadores favoritos. Mas já pensou se os papéis se invertessem? O Barcelona fez isso.

Depois do encontro da primeira jornada da Liga espanhola, no passado domingo, frente à Real Sociedad, o clube catalão ofereceu a Pedri uma camisola autografada pelos próprios adeptos que marcaram presença no Camp Nou. O presente oferecido ao jovem médio espanhol simboliza o primeiro jogo de Pedri no estádio do Barcelona com presença de público nas bancadas.

Pedri é jogador do Barcelona desde a temporada passada, tendo apenas jogado no Camp Nou vazio por conta da pandemia de covid-19. Num vídeo publicado pelo clube «blaugrana» nas redes sociais, o internacional espanhol revelou ter vivido uma experiência «inesquecível».

«Na verdade, foi uma experiência inesquecível ter jogado pela primeira vez no Camp Nou com público. Pude desfrutar muito mais do jogo», disse Pedri quando recebeu o presente.

Os «culés» voltaram às bancadas do Camp Nou 526 dia depois para assistirem á vitória do Barcelona por 4-2 no arranque da Liga espanhola.