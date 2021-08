A temporada do jovem Pedri, do Barcelona, tem sido de loucos. Aos 18 anos, o médio espanhol igualou o recorde de maior número de jogos numa temporada, com 72 jogos, que pertencia exclusivamente ao português Bruno Fernandes.

Pedri estreou-se nesta época na Liga Espanhola com a camisola dos «blaugranas» ao lado de Lionel Messi e companhia, estreou ainda na Liga dos Campeões, foi chamado ao Euro2020 para representar a seleção espanhola e foi logo depois chamado aos Jogos Olímpicos de Tóquio2020. Jogou ainda a Taça de Espanha, a Supertaça de Espanha, a qualificação para o Europeu de sub-21, a qualificação para o Mundial2022 e os jogos oficiais de preparação de seleções olímpica e principal.

Titular no jogo entre Espanha e Japão em Tóquio2020, Pedri chegou nesta terça-feira ao recorde, sendo o mais novo da lista, da qual também fazem parte nomes como Mason Mount, do Chelsea, com 69 jogos, Antoine Griezmann, do Barcelona, e Rúben Dias, português do Manchester City, ambos com 68 jogos.

Pedri, de 18 anos, pode acabar a temporada com 73 jogos disputados e encabeçar a lista caso seja opção para a Espanha na final frente ao Brasil e pode ainda fechar uma época incansável com ouro olímpico no próximo sábado.