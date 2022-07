Tem sido um dos temas quentes do mercado do Barcelona, e agora foi Xavi Hernández a assumi-lo: Frenkie De Jong pode ter os dias contados em Camp Nou.

O internacional neerlandês tem sido associado ao Manchester United nas últimas semanas, e na última madrugada, após a vitória frente aos NY Red Bulls, o técnico blaugrana foi questionado sobre o futuro do médio.

«Não sei se vai ficar», começou por assumir, para depois acrescentar: «Ainda falta algum tempo para o mercado fechar e podem acontecer muitas coisas. Neste momento faz parte da equipa, como todos os outros que estão comigo.»

«O facto de ter jogador a central nos outros jogos não era um sinal de que ia embora. Não necessito enviar sinais em campo, posso falar diretamente com os meus futebolistas», acrescentou, citado pelo Sport.

Apesar das várias contratações neste defeso, o Barcelona continua com problemas para inscrever jogadores e, de acordo com a imprensa, a saída de De Jong podia libertar algum espaço salarial. No entanto, as últimas notícias dão conta da pouca vontade do jogador em mudar-se de Barcelona para Manchester.

Refira-se, de resto, que a comunicação social também tem adiantado o nome de Bernardo Silva como possível reforço para Xavi, caso a saída de De Jong se concretize.