A fazer a estreia a titular pelo Barcelona, no particular de pré-época frente ao Girona, Trincão esteve em destaque e mereceu elogios da imprensa espanhola.

O jornal As, por exemplo, intitula a sua peça de análise às exibições individuais dos jogadores do Barça como «Trincão maravilha.»

«Espetacular. O português está a tornar-se na grande revelação da pré-temporada. Tudo o que faz é com critério, a sua mudança de ritmo é diabólica e o seu um contra um mortal. Foi generoso ao oferecer o primeiro golo a Coutinho. Brindemos porque pela primeira vez uma contratação da direção aponta para sucesso total», escreve a publicação.

Também o Mundo Deportivo dirige elogios ao antigo jogador do Sp. Braga: «Não acusou a responsabilidade de jogar na direita, tirando Messi da sua zona. Entendeu-se com ele no 1-0 e ofereceu o golo a Coutinho. Conduções de qualidade», pode ler-se na peça do jornal catalão.

Já o Sport defende que Trincão não esteve tão bem como na estreia frente ao Nàstic, mas deixa elogios ao português: «Não deslumbrou tanto como na estreia, mas Trincão voltou a deixar pormenores de qualidade, agora com um futebol prático e mais ao primeiro toque. Ofereceu um golo a Coutinho.»

Já o jornal Marca diz que Trincão deixou «boas sensações».