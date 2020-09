Mais uma convocatória do Barcelona e mais uma vez o nome de Luis Suárez não consta. Tal como aconteceu no encontro particular com o Gimnastic, o avançado uruguaio também fica de fora do jogo de preparação frente ao Girona.

Suárez está de saída e tem sido associado à Juventus, mas, enquanto o futuro não se decide, o sinal de que o técnico Ronald Koeman não conta com ele é bem claro.

Outro jogador na mesma situação é Vidal que também não foi chamado para nenhum dos dois encontros.