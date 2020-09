Depois de ter sido apresentado como reforço do Barcelona no final de junho, Miralem Pjanic foi esta terça-feira apresentado e justificou a saída da Juventus, onde estava desde 2016.



«Um jogador de futebol precisa sempre de novos desafios e, depois de vencer tudo em Itália, jogar no Barcelona é um sonho. Aliás, sempre foi o mesmo sonho. Só poderia sair da Juventus para vir para um clube como este», começou por dizer o médio de 30 anos.



Como era de esperar, o internacional bósnio foi confrontado com a novela Messi e assumiu estar feliz pela continuidade do argentino. «Não via o Messi com outra camisola. Para mim era impossível e sempre pensei que no final tudo daria certo. A minha vontade era jogar com ele», garantiu.



Miralem Pjanic assinou contrato por quatro temporadas e vai envergar a camisola número oito dos catalães.



Lembre-se que em sentido contrário, Artur deixou a cidade Condal e rumou a Turim.