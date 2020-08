Miralem Pjanic está infetado com Covid-19, informou o Barcelona em comunicado.



O emblema catalão explica que o bósnio foi testado no passado sábado depois de apresentar alguns sintomas. O médio 30 anos «encontra-se bem e em isolamento».



Os vice-campeões espanhóis acrescentam ainda que pelo facto de Pjanic ter testado positivo só irá viajar para a Catalunha dentro de 15 dias.



Lembre-se que Umtiti e Todibo foram outros dos jogadores do Barça a testar positivo para a Covid-19.