Os jornais da Catalunha acordaram com a notícia: «o mergulho de Rakitic não agradou ao Barcelona». De acordo com a informação disponível, a direção dos catalães ficou desconfortável com a euforia de Ivan Rakitic depois da vitória do Sevilha na Liga Europa. Rakitic entrou em direto num programa televisivo e aceitou atirar-se para a sua piscina, tudo em nome do amor que ainda sente pelo clube que representou de 2010 a 2014.



O problema é que o Barcelona ainda lambe as feridas da humilhação sofrida em Lisboa às mãos do Bayern e a boa disposição de Rakitic não fez bem a ninguém no Camp Nou. O médio só tem mais um ano de contrato e já dizem que esta terá sido - perdoem-nos a metáfora - a gota de água para abandonar o clube.



VÍDEO: o mergulho de Rakitic em nome do Sevilha