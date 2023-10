Ilkay Gundogan não poupou alguns companheiros de equipa do Barcelona, após a derrota no clássico frente ao Real Madrid.

No final do jogo, o internacional alemão disparou contra a atitude que viu no balneário.

«Quero ser honesto. Venho do balneário e há gente dececionada, mas depois de um resultado mau num jogo tão importante queria ver mais raiva e frustração. Isto é parte do problema», afirmou o médio ex-Man. City que reforçou o Barça nesta temporada.

«Tens de exprimir mais emoções quando perdes, quando sabes que podes jogar melhor e não vejo reação. Temos de dar um passo grande nesse aspeto. Se não for assim, o Real Madrid e até o Girona vão escapar», afirmou Gundogan, acrescentando ainda sobre o seu primeiro clássico contra o Real Madrid: «Não vim para cá para perder este tipo de jogos ou permitir que se abram brechas. Também tenho responsabilidade como jogador mais experiente de não permitir que se passem estas coisas. Precisamos de resistência.»