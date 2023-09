João Cancelo voltou a ser feliz no Barcelona. Isso é bem percetível no relvado, onde o internacional português tem realizado boas exibições ao serviço da equipa de Xavi, mas também fora dos campos, como se pode ver neste vídeo, publicado pelo clube, onde se vê o lateral a ensinar a filha a cantar o tradicional hino do clube catalão.

Nas imagens, João Cancelo aparece deitado, com a filha Alicia ao colo, a ajudá-la a bater palmas, entre as primeiras frases do hino que, tradicionalmente, é cantado no Camp Nou, em catalão. «Tot el camp, és un clam [Todo o campo, é um clamor]», ouve-se a pequena Alicia a entoar, enquanto o pai ajuda a marcar o ritmo com palmas.

Até Pep Guardiola vai ficar rendido a estas imagens.

Ora veja: