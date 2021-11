Xavi Hernández estreia-se no banco do Barcelona já este sábado, num dérbi da Catalunha diante do Espanyol. Na antevisão à partida, o técnico 'blaugrana' expressou o que sente neste momento.

«Estou muito tranquilo, contente e entusiasmado. Deixa-me muito entusiasmado estar naquela que considero a minha casa e com vontade de que comece o jogo. Estou menos nervoso do que quando era futebolista. As sensações são muito boas», afirmou, citado pelo Sport.

O treinador garantiu, de resto, que tem um estilo que não vai mudar agora.

«Não é preciso gritar nem ser sargento, já disse que é uma questão de ordem, não de disciplina. A convivência hoje em dia com o balneário tem sido muito boa.»

Xavi abordou ainda a situação atual de alguns jogadores, nomeadamente a mais recente contratação, o brasileiro Dani Alves.

«Vem acrescentar em tudo. É um jogador espetacular: a nível associativo é do melhor que já vi. Vimos também os seus últimos jogos e está em ótima forma. É uma pena que não possa jogar connosco até janeiro», lamentou.

Outro caso abordado foi o do também brasileiro Philippe Coutinho.

«Coutinho tem que recuperar a confiança e tem que se reencontrar. Falámos com ele porque pode ser um jogador importante. Depende dele: é mais uma questão psicológica e emocional, porque talento não lhe falta. Vai ter oportunidades. Ele é um jogador que eu gosto.»

O técnico do Barcelona admitiu ainda ter ficado «surpreendido» com «o talento do plantel».

«Fazes qualquer exercício de saída de bola, pressão alta, procurar linhas de passe e nota-se o talento. Aprendem rápido e têm a predisposição de fazê-lo: a intensidade, a vontade de fazer as coisas bem.. Vejo-os contentes e com muita ilusão», reconheceu.

Xavi assumiu também que «o Barça tem de lutar por títulos» e afirmou que começar «do zero não é a melhor situação».

«Mas temos energia positiva e que venham eles: somos o Barça e [o clube] não está na posição que merece», atirou.