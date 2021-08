O presidente do Barcelona, Joan Laporta, reagiu em conferência de imprensa nesta segunda-feira à carta do ex-presidente dos catalães, José Maria Bartomeu. O dirigente dos «blaugrana» vê a carta como uma «tentativa de fugir às responsabilidades» por parte da anterior direção do clube e considera estar «cheia de mentiras».

«Recebi a carta de Bartomeu, que a quis tornar pública. Respeito, e depois de a ler atentamente vejo que está cheia de mentiras, com um esforço de justifcar o injustificável. Ponto por ponto, é uma exercício de desespero, aproveita um momento de convulsão do barcelonismo. Não partilho as contas que fez. Dizem que não são os responsáveis pelo exercício de 2020/2021 e, no entanto, são responsáveis até ao mês de março de 2021. As contas que se fecharam são da responsabilidade deles. Isto já aconteceu comigo no passado. Partilham uma mentira. Neste clube estava institucionalizado que se repetes uma mentira ela passa a ser verdade. Insistem que a minha gestão deixou resultados negativos quando o tribunal deixou claro que não. Tudo isto provoca uma situação económica e patrimonial dramática», disse Laporta.

O dirigente do Barcelona falou ainda sobre o «caso Neymar» e sobre os valores que foram perdoados, destacando a rapidez com que se gastou os 220 milhões pagos pelo Paris Saint-Germain pelo avançado brasileiro, em 2017.

«Disse que perdoámos ao Neymar 16,7 milhões de euros. É mentira e relembro o dano que causou o 'caso Neymar'. Fez um pacto vergonhoso com as finanças que condenava o Barça por dois delitos fiscais pela primeira vez na história do clube, para dar isenção a Bartomeu. Encontrámos quatro processos com o Neymar. Um de 10,2 milhões de euros que não podiam ser reclamados, porque ficou prescrito por inação da direção de Bartomeu. Pensámos que seria melhor para ambas as partes renunciar a todas as reivindicações. São 16,7 a 53,6 milhões que Neymar renunciou. Eu acho que é positivo para o Barcelona. Também é mentira que os salários dispararam para podermos competir com os clubes-estado e com a Premier League. Gastaram-se de maneira desproporcional e à velocidade da luz os 220 milhões da transferência do Neymar. Aí é que dispararam os salários. O modelo deveria ter mudado e deviam ter investido na La Masia [academia do Barcelona], fazendo investimentos mais proporcionais, com mais lógica desportiva», atirou o presidente dos catalães.

Justamente sobre os salários, o dirigente dos «blaugrana» falou sobre a folha de vencimentos atual e da necessidade de baixar ainda mais os valores pagos. Laporta aproveitou ainda para agradecer a Piqué, que aceitou reduzir o salário para que o clube pudesse inscrever jogadores na liga.

«Neste momento estamos a trabalhar, os jogadores têm um salário fixo e algumas comissões, tudo isto está a ser racionalizado, alguns jogadores como o Piqué, sendo que o mais claro era uma redução para poder inscrever alguns jogadores, permitiu-nos realizar essa inscrição. Noutros casos estamos a tentar uma redução dos bónus do contrato, estamos a ver a predisposição dos jogadores, e a ideia é reestruturando tudo em todo o plantel. Já houve uma redução por causa da covid e aquilo sim foi uma redução, pedimos uma segunda redução e a resposta foi de surpresa. Mas estamos satisfeitos, resultou com o Piqué e quero agradecer a vontade. O Piqué não só é um jogador de futebol, é um jogador de clube, teve uma atitude muito admirável e que nem toda a gente faria e isso permitiu inscrever jogadores», falou Laporta.

O presidente do Barcelona considera triste que a antiga direção escreva uma carta a «justificar o injustificável», reconhecendo que todos sabem das irregularidades que cometeram.

«Bartomeu tem consciência de que cometeu irregularidades e disse que se oferece a procurar soluções. É triste como se envia uma carta cheia de mentiras, com oito pontos muito claros, oito mentiras por parte de uma pessoa que é presidente de uma direção que levou o clube à ruina, tentando agora justificar o injustificável», afirmou o presidente do Barcelona.

Quanto a consequências, Laporta mantém os planos em segredo, mas deixa claro que ninguém escapará das próprias responsabilidades.

«É cedo adiantar as ações que vamos tomar. Primeiro temos de ver quais responsabilidades há que apurar. Na carta vejo tentativas de escapar à responsabilidade e ninguém vai escapar a elas», concluiu Laporta.

O presidente do Barcelona anunciou na mesma conferência de imprensa, durante a manhã desta segunda-feira, que o clube catalão tem um capital negativo no valor de 451 milhões de euros.