Ilusionado. Assim garante estar Lionel Messi para o que resta da temporada do Barcelona.

Num trecho publicado de uma entrevista à RAC1, que vai para o ar no próximo domingo, o internacional argentino admitiu que passou uma situação muito difícil no verão, com toda a novela da sua possível saída, mas garantiu que isso já está ultrapassado e olha com ilusão para o futuro.

«A verdade é que hoje estou bem, mas passei muito mal no verão. Já vinha de antes. O que aconteceu antes do verão, por causa do final da temporada, do ‘burofax’ [quando comunicou que queria sair do Barcelona] e tudo mais… depois isso arrastou-se um pouco no começo da época», confessou.

«Mas hoje estou e estou com vontade de lutar a sério por tudo o que temos pela frente. E estou ilusionado. Sei que o clube está a passar por um momento complicado, a nível de clube e equipa, mas estou com vontade», acrescentou.